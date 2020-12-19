«Иранскую Анджелину Джоли» выпустили из тюрьмы. Фото: Instagram sahartabar.before

«Иранскую Анджелину Джоли» - звезду Instagram Фатиме Хишванд, которую приговорили к десяти годам лишения свободы из-за фотографий в социальной сети, сегодня выпустили из тюрьмы под залог. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил издание Mirror.

По данным издания, Фатиме отпустили из-под стражи всего через несколько дней после оглашения приговора благодаря «давлению со стороны прессы». Семья девушку заплатила за нее залог. Изначально правоохранители отказывали в освобождении осужденной на таких условиях, однако другие заключенные с похожими обвинениями получили возможность выйти под залог, что вызвало негодование СМИ. Теперь Фатиме Хишванд вернулась к своим близким в Тегеран.

Напомним, что 19-летняя жительница Ирана прославилась благодаря фотографиями со своим «устрашающе изможденным лицом». За столь необычную внешность, которой девушка добилась пластическими операциями, Фатиме прозвали зомби-двойником американской актрисы Анджелины Джоли. В соцсетях «Иранская Анджелину Джоли» довольно популярно: в Instagram на нее подписаны более 480 тысяч человек.

В начала этого месяца суд обвинил девушку в богохульстве, подстрекательстве к насилию, а также в получении дохода неприемлемыми способами и поощрении коррупции. В итоге ее приговорили к десяти годам тюремного заключения.