Защита Ярошенко попросила освободить его из тюрьмы в США из-за пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Защита российского летчика Константина Ярошенко на фоне пандемии коронавирусной инфекции запросила досрочно освободить осужденного из тюрьмы в США. Об этом свидетельствует имеющееся в распоряжении ТАСС прошение адвокатов россиянина, которое в пятницу поступило в базу суда южного округа штата Нью-Йорк.

В документе указывается, что Константин Ярошенко неоднократно подвергался хирургическому вмешательству, а также страдает от нескольких хронических заболеваний, в том числе от гиперлипидемии. В таком состоянии россиянин не может представлять угрозу США, подчеркнули адвокаты.

- На фоне пандемии коронавируса и сведений о том, что тесты сотрудников и заключенных тюрьмы Данбери давали положительные результаты, распространение инфекции на камеру, в которой содержится 51-летний Ярошенко, будет означать его смерть. Просим начальство тюрьмы рассмотреть прошение о немедленном освобождении осужденного для его возвращения на родину, - говорится в документе.

Напомним, что Константин Ярошенко был приговорен в Соединенных Штатах в 2011 году к 20 годам лишения свободы. В США российского летчика доставили из Либерии. Действовавшие под прикрытием сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Штатов якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии наркотиков. Свою вину летчик полностью отрицает.