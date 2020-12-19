В США рассказали, когда начнут производить гиперзвуковое оружие ARRW Фото: REUTERS

Американские Военно-воздушные силы планирует приступить к производству гиперзвуковых ракет по программе ARRW в 2021 или в 2022 году. Об этом в пятницу, 18 декабря, на брифинге заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, пишет ТАСС.

- Мы достаточно близки к тому, чтобы запустить производство ARRW – первого гиперзвукового оружия ВВС. Производить начнем в 2022 финансовом году (то есть 1 октября 2021 года). Размещение этого оружия на стратегических бомбардировщиках B-52 обеспечит нас потенциалом нанесения быстрого удара вне досягаемости средств поражения. Это создаст хорошую дилемму для потенциального соперника, - отметил помощник министра.

Уилл Ропер отметил, что технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя и крылатые ракеты позволят американским специалистам создавать гиперзвуковые вооружения, которое будет дешевле, меньше и эффективнее аналогов.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео включил Россия в список врагов Соединенных Штатов. Политик допустил, Россия якобы нацеливает на США «большие ядерные ракеты».