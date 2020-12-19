Врач предупредила об опасности приема витаминов во время коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, поскольку они делают вирус сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления. Также стоит воздержать от приема витаминов без назначения врачей людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом в интервью ТАСС рассказала глава центра иммунокоррекции имени Хазамовой, терапевт Людмила Лапа.

- Вирусы любят витамины. Когда человек заболевает, по моему мнению, витамины ему принимать не следует. Так он только поддерживает болезнь, ведь вирусы из витаминов тоже получают энергию. Это касается и COVID-19, - объяснила врач.

Эксперт отметила, что прием витаминов является важным элементом профилактики болезней, в том числе и коронавирусной инфекции. Принимать их следует также после выздоровления для поддержания здоровья организма. Для этого Людмила Лапа порекомендовала принимать витамины С и D.

- Употреблять витамины сразу после выздоровления не нужно. Когда мы уже поправились, через 7-10 дней - тут витамины как раз очень хороши будут, потому что будут восстанавливать иммунитет, - подчеркнула терапевт.

Глава центра иммунокоррекции отметила также опасность витаминов для людей с заболеваниями ЖКТ. В лучшем случае, таким людям примем витаминов не будет приносить пользу, а в худшем - витамины будут превращаться в организме в токсины и разрушать иммунную систему. Лапа советует всем относиться к приему витаминов без присмотра врача с настороженностью, так как это может привести к гипервитаминизации.

Ранее эксперты рассказали, в каких дозировках пить витамин D для профилактики коронавируса, и как данное вещество влияет на тяжесть заболевания COVID-19.