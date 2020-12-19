Шестилетняя россиянка заработала 18,5 миллионов долларов и попала в список Forbes. Фото: instagram.com/funnystacy

Шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская второй год подряд попала в топ наиболее высокооплачиваемых звезд YouTube в 2020 году, представленный журналом Forbes. В списке юная блогерша заняла седьмую позицию.

По подсчетам журнала, за год жительница России заработала 18,5 миллионов долларов. На ее каналы, самый крупный из которых «Like Nastya Show», в общей сложности подписаны 190,6 миллионов человек, а число просмотров на YouTube превысило 39 миллиардов.

- Ее ролики красочные и выразительные, без сложного языка. Это делает их идеальными для ее детской аудитории во всех странах мира, - подчеркивает Forbes.

У Анастасии Радзинской также есть примерно три миллиона подписчиков в TikTok. В своих видео юная блогерша показывает свою повседневную жизнь, играет и путешествует с близкими.

Первое место в рейтинге в этом году занял девятилетний Райан Каджи. Он прославился обзорами детских игрушек и за год заработал 29,5 миллионов долларов.

Как писал сайт kp.ru, в этом году юная миллионерша отпраздновала свой шестой день рождения. Праздник прошел очень ярко: на него пригласили самых дорогостоящих российских артистов - Филиппа Киркорова и Александра Ревву.