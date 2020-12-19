Полеты в никуда: «Победа» запустила рейсы из Москвы в Москву Фото: Иван ВИСЛОВ

Российский лоукостер «Победа» решила поддержать общемировой тренд и запустила «полеты в никуда». Компания организовала два специальных рейса, по которому самолеты будут летать из Москвы в Москву.

- Это не мы придумали такие полеты. Есть путешественники, которые готовы летать просто ради полета. Им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса. Они будет летать по маршруту Москва – Москва, - рассказал представитель «Победы» в интервью изданию РИА Новости.

Первый такой рейс состоится уже сегодня, 19 декабря. За штурвалом воздушного судна будет пилот Алексей Кочемасов. В течение полутора часов он проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца. При этом билеты на этот необычный рейс полностью скупили за восемь минут после его открытия. На второй рейс билеты были выкуплены за шесть минут.

Компания в настоящее время рассматривает запросы разных российских регионов, которые также хотели бы организовать подобные полеты. Представитель «Победы» подчеркнул, что в условиях пандемия самым главным условием для лоукостера остается безопасности: на борту самолетов соблюдаются строгие меры предосторожности.