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Британцев поразили якутские школьники, гуляющие в 48-градусный мороз

Жители королевства пошутили, что их школы закрыли бы, если на улице упала хоть одна снежинка
Ксения АНУФРИЕВА
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Британцев поразили якутские школьники, гуляющие в 48-градусный мороз

Британцев поразили якутские школьники, гуляющие в 48-градусный мороз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Британское издание The Daily Mail опубликовало статью и видеоролик из Якутии, на котором местные школьники весело и непринужденно играют на улице в 48-градусный мороз. Жители королевства в комментариях удивились стойкости детей.

- У нас в Лондоне школы закрывались, когда на землю падала хотя бы одна снежинка. Подумать только, - отметил один из пользователей из Великобритании. Другой добавил, что учебные учреждения в его городе закрывали, когда улицы немного припорошило снегом.

Один из жителей королевства отметил, что дети в России гораздо «сильнее и выносливее» британских студентов.

Жители королевства пошутили, что их школы закрыли бы, если на улице упала хоть одна снежинка

Жители королевства пошутили, что их школы закрыли бы, если на улице упала хоть одна снежинка

- Эти сибиряки тверды, как гвозди. Мне становится плохо, если столбик термометра опускается ниже нуля!, - написали в комментариях.

Еще один пользователь пошутил, что у якутских детей «может случиться тепловой удар, если температура достигнет нуля».

На минувшей неделе в некоторых районах Якутии фиксировали температуру воздуха ниже минус 50 градусов по Цельсию. В большинстве других районах температура достигала отметки в минус 45 градусов.