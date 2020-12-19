Британцев поразили якутские школьники, гуляющие в 48-градусный мороз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Британское издание The Daily Mail опубликовало статью и видеоролик из Якутии, на котором местные школьники весело и непринужденно играют на улице в 48-градусный мороз. Жители королевства в комментариях удивились стойкости детей.

- У нас в Лондоне школы закрывались, когда на землю падала хотя бы одна снежинка. Подумать только, - отметил один из пользователей из Великобритании. Другой добавил, что учебные учреждения в его городе закрывали, когда улицы немного припорошило снегом.

Один из жителей королевства отметил, что дети в России гораздо «сильнее и выносливее» британских студентов.

Жители королевства пошутили, что их школы закрыли бы, если на улице упала хоть одна снежинка

- Эти сибиряки тверды, как гвозди. Мне становится плохо, если столбик термометра опускается ниже нуля!, - написали в комментариях.

Еще один пользователь пошутил, что у якутских детей «может случиться тепловой удар, если температура достигнет нуля».

На минувшей неделе в некоторых районах Якутии фиксировали температуру воздуха ниже минус 50 градусов по Цельсию. В большинстве других районах температура достигала отметки в минус 45 градусов.