Восемь человек погибли в результате взрыва в больнице в Турции Фото: REUTERS

По меньшей мере восемь человек погибли при взрыве в медицинском учреждении в городе Газиантеп на юге Турции. В больнице взорвался кислородный аппарат, пишет в субботу, 19 декабря, издание Anadolu.

Сообщается, что взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусной инфекцией в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не уточняются.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли быстро ликвидировать начавшееся после взрыва кислородного аппарата возгорание. Семь пациентов клиники погибли на месте и один при транспортировке в другую больницу. еще по меньше мере 14 человек перевели в другие медицинские учреждения.

В настоящее время власти города и правоохранительные органы расследуют инцидент и выясняют все причины взрыва.