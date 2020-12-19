Журналист BBC объяснил свой «побег» с пресс-конференции Путина Фото: REUTERS

Журналист британского BBC Стивен Розенберг рассказал, почему преждевременно покинул большую пресс-конференцию российского президента Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря. В эфире НСН представитель иностранной прессы отметил, что в этом поступке не было «никакого неуважения».

- Ничего такого здесь не было, нам надо было передать информацию. В нашем издании очень много передач — радио, телевидение, — нужно было торопиться. Никакого бегства, просто был дедлайн, - подчеркнул Стивен Розенберг.

Британский журналист также выразил признательность за возможность задать вопрос российскому лидеру во время данной пресс-конференции.

Напомним, что сотрудник BBC спросил Владимира Путина, считает ли он, что «несет ответственность за плачевное состояние отношений РФ с США и королевством или же власти России белые и пушистые».

В ответ на российский лидер заявил, что по сравнению с западными странами Россия на самом деле «белая и пушистая». Глава государства напомнил, что НАТО заверяла российскую сторону, что у организации нет планов по расширению на восток, однако нарушила свои обещания. Владимир Путин также указал на стремление Соединенных Штатов выйти из международных договоров.