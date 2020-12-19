Алина Загитова поблагодарила читателей «КП», признавших ее лучшей ведущей 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была признана лучшей ведущей 2020 года по результатам опроса среди читателей «Комсомольской правды». Российская фигуристка, которая в «Ледниковом периоде» впервые попробовала себя в роли телеведущей, набрала 29,79% голосов, заняв первое место в топе.

На своей странице в социальной сети Instagram Загитова поблагодарила читателей «КП». В своем последнем сторис спортсменка разместила свою фотографию с другим победителем опроса – Иваном Ургантом и написала: «Всем спасибо».

В борьбе за главную награду Алина Загитова опередила Ольгу Бузову и Регину Тодоренко. Фото: Instagram

Напомним, в борьбе за главную награду Алина Загитова опередила Ольгу Бузову и Регину Тодоренко. В опросе, участие в котором принимали 60 795 человек, фигуристка набрала 18 108 голосов. Ольга Бузова получила 15 135 голосов, а третье место заняла Регина Тодоренко с 5 759.

Лучшим ведущим уходящего года по опросу «КП» стал Иван Ургант. В споре мужчин ему уступил лишь доли процента Алексей Ягудин – еще один российский фигурист и заслуженный мастер спорта.