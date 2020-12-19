В России ввели новые требования к установке новогодней елки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала грядущего года в России вступят в силу новые требования к установке новогодней елки. Рождественское дерево, согласно новым правилам противопожарного режима, не должно загромождать эвакуационные пути. Кроме того, елку необходимо будет ставить на расстоянии одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования. Данные правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

- Елка должна устанавливаться на устойчивом основании так, чтобы дерево не загромождало эвакуационные пути и выходы из помещения или здания. Ветви елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, а также от отопительных приборов и кондиционеров, - цитирует текст документа агентство ТАСС.

Правила, которые действуют в настоящее время, не содержат требований о недопустимости загромождения елкой выходов из помещений. В нынешних требования также не предусмотрено, что главный атрибут Нового года и Рождества елка не может устанавливаться близко к системам отопления и кондиционирования.

Новые правила противопожарного режима в России приняты в рамках так называемой «регуляторной гильотины». Срок их действия – до 2026 года.