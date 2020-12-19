Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу в Белом море Фото: Артем КИЛЬКИН

Новейший атомный подводный ракетный крейсер «Казань» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу противокорабельной ракетой «Оникс» по цели в Белом море. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщила пресс-служба Северного флота.

- Головной корабль проекта «Ясень-М» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой. Стрельба проводила из полигонов боевой подготовки Северного флота в водах Белого моря в рамках одного из этапов госиспытаний. Морская цель была успешно поражена, - говорится в сообщении флота.

Уточняется, что на данный этап испытаний атомная подлодка вышла в конце прошлой недели со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту. Охрану района и обеспечение испытаний выполняли корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Как писал сайт kp.ru, в конце ноября этого года экипаж «Казани» успешно выполнил две испытательных стрельбы по морским целям с помощью ракет «Калибр» и «Оникс».