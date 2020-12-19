Президента Чили оштрафовали за нарушение масочного режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президента Чили Себастьяна Пиньера оштрафовали на 3,5 тысячи долларов за то, что он нарушил масочный режим: главу государству заметили без средства индивидуальной защиты на местном пляже. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщило министерство здравоохранения чилийского региона Вальпараисо на своей странице в Twitter.

- Подразделение Минздрава приняло решение в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры о выплате штрафа в размере 2,5 миллиона песо (примерно 3,5 тысячи долларов) за нарушение масочного режима в публичном месте, - говорится в сообщении.

Интересно, что президент Чили сам подал на себя соответствующую жалобу. В начале текущего месяца в социальных сетях появилась фотография, на которой Себастьян Пиньера стоял рядом с женщиной, попросившей о совместном снимке на пляже. На фото они находятся очень близко друг друга, оба без масок. В соответствии с ограничительными мерами, которые ввели власти Чили из-за распространения коронавируса, на пляже можно находиться без маски, только если соблюдается социальная дистанция два метра. Президент сам доложил медицинским властям, что нарушил правила.