Посольство США объяснило решение закрыть генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское посольство в Москве сообщило, что решение властей Соединенных Штатов закрыть свое генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге приняли, чтобы оптимизировать работу дипломатической миссии США на территории России. Об этом представители посольства рассказали в субботу, 19 декабря.

- Решение Госдепартамента по консульствам в России приняли для оптимизации работы американской дипмиссии. Это никак не связано с пандемией коронавирусной инфекции, - объяснили в посольстве.

Дипломаты отметили также, что продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график реализации данного решения.

Как сообщал сайт kp.ru, в само Госдепартаменте США обозначили аналогичную причину закрытия генконсульств. Там заявили, что это сделано в рамках усилий по обеспечению безопасной и надежной работы американской дипломатической миссии в России.