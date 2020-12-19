«Вектор» разрабатывает вакцину, способную защитить одновременно от кори и COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В научном центре «Вектор» сообщили, что разрабатывается вакцина, способная защищать одновременно от кори и коронавирусной инфекции. Первые испытания данного препарата на животных показывают, что иммунитет вырабатывается, сообщил в субботу, 19 декабря, сообщил директор центра Ринат Максютов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

- Разрабатывается вакцина на основе рекомбинантного вируса кори, как против нового коронавируса, так и против самой кори. Сейчас уже штаммы все получены, они заложены в нашу государственную коллекцию, проведены первые исследования на лабораторных животных. Испытания уже показывают, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа, - объяснил специалист.

Как сообщал сайт kp.ru, российский центр «Вектор», где сейчас испытывают вакцину от коронавируса, заявил о еще одном важном исследовании. Ученые центра разработали вакцину от ВИЧ - «КомбиВИЧвак – Ново».