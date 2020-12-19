Попова сообщила, когда может закончиться пандемия коронавируса в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия коронавирусной инфекции на территории России может закончиться к весне или даже раньше. Такое мнение выразил в субботу, 19 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

- Эта эпидемия закончится к весне, если мы постараемся, то она может и раньше завершиться. Это сегодня зависит от каждого, - подчеркнула главный санитарный врач России.

Как сообщал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявили еще 28 209 новых случаев заражения COVID-19, общее число заразившихся с начала эпидемии на территории страны уже достигло отметки в 2,8 миллиона человек. Жертвами коронавируса стали более 50 тысяч россиян, смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь более 2,2 миллиона человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что охватить вакцинацией от коронавируса планируется примерно 60 процентов взрослых жителей страны. Глава ведомства отметил, что производственных мощностей хватит, чтобы обеспечить потребности России в препарате.