Подаренную Лаврову боснийскую икону вернут дарителям для уточнения ее истории. Фото: соцсети

Боснийская старинная икона из Луганска, подаренная председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе российского министерства иностранных дел Сергею Лаврову, будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола. Об этом в субботу, 19 декабря, в интервью агентству ТАСС сообщили представители российского внешнеполитического ведомства.

- Икону вернут дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола, - сообщили в МИД России.

Милорад Додик подарил Сергею Лаврову написанную в Луганске позолоченную икону во время визита российского министра в БиГ в середине декабря. Предположительно, это образ Николая Чудотворца. Агентство Srna ранее разметило фотографию иконы вместе с красной сургучной печатью на ее обратной стороне.

Накануне глава министерства иностранных дел БиГ Бисера Туркович заявила, что украинское посольство в Боснии и Герцеговине направило в ведомство республики ноту с требованием вернуть Киеву икону. Посольство пыталось выяснить, как икона попала в Боснию. Представитель мусульманской части населения Боснии и Герцеговины сообщил, что будет добиваться возвращения иконы Украине. Вчера прокуратура республики возбудила по данному факту дело и организовала проверку происхождения иконы.