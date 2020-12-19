В Кремле объяснили реакцию Запада на российскую вакцину от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отношение западных государств к России и отечественной вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» связано с вопросами недобросовестной конкуренции. Именно из-за нее российский препарат «не в моде» на Западе. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год " на телеканале "Россия-1".

- На Западе и Россия в целом не в моде. Не потом, что она плохая. Наоборот, потому что она слишком хорошая становится. Все это связано с конкуренцией, так как выпуск институтом Гамалеи, благодаря ранним наработкам. Вакцина представляла угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей в других государствах. Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная, - объяснил Дмитрий Песков.

Напомним, что Россия в августе этого года первой в мире создала и зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции – разработку центра Гамалеи «Спутник V». Чуть позже в России была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора. Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что новые российские вакцины от коронавирусной инфекции должны появиться в ближайшее время.