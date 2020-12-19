Ученые нашли коронавирусы, не заражающие людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые в ходе своих исследований обнаружили коронавирусы, которые отличаются от обычного COVID-19 не более, чем на один процент, однако совершенно не заражают людей. Они и сейчас циркулируют в природе, сообщил глава российского научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

- Подтверждение тому, что вирус является природным, могут служить найденные в последнее время коронавирусы, которые не заражают человека. Они спокойно циркулируют в природе, отличаются от нового коронавируса не более, чем на один процент, но людей не заражают, - объяснил специалист.

Напомним, что с самого начала вспышки новой коронавирусной инфекции ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2 может быстро эволюционировать. Например, этой осенью ученые из Швейцарии и Испании зафиксировали новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, широко распространившейся в Европе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса на территории России может закончиться уже к весне следующего года или даже раньше, если люди «постараются».