Антитела к коронавирусу могут передаваться через материнское молоко, сообщил Гинцбург Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кормящая ребенка грудью мать может передать свои антитела к коронавирусной инфекции младенцу. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил глава научного центра имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от заболевания «Спутник V», Александр Гинцбург.

- Антитела могут передаваться через материнское молоко. Соответственно, мать, кормящая грудью, у которой они есть, безусловно, их может передать новорожденному младенцу, - объяснил эксперт в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

В интервью директор центра также сообщил, вакцинация от коронавируса может не дать эффективную защиту людям, которые страдают от проблем с иммунной системой, или из-за стресса во время введения препарата. В других случаях «Спутник V» будет создавать иммунитет более чем на два года.