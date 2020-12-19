Масса созданных людьми вещей превысила вес всего живого на Земле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По оценкам ученых, в текущем году вес всех созданных человеком предметов превысил общую массу всего живого на Земле. Такой вывод следует из данных ученых израильского института Вейцмана, пишет в субботу, 19 декабря, журнал Nature.

Специалисты проанализировали сведения о весе созданных человечеством предметов за последние сто двадцать лет. В 1900 году вес инфраструктуры, построенной человеком, оценивался не более чем в три процента от всей биомассы планеты. Однако каждые последующие 20 лет этот показатель увеличивался в два раза. Сегодня он составил 1,1 триллиона метрических тонн.

- Каждый двадцатилетний период с начала XX века возрастали объемы минеральных ресурсов, которые обрабатывают люди. Начиная с начала прошлого века объемы извлекаемых и используемых минеральных ресурсов увеличивались в два раза. Их вес сегодня достигает 30 миллиардов тонн в год, - сообщил возглавивший коллектив ученых биолог Рон Мило.

Сотрудники университета также проанализировали различные здания, технические сооружения и предметы из пластика. По их данным, общий объем пластика на планете уже весит больше всех живых морских и земных обитателей, а инфраструктура (дома, офисы, техника) - тяжелее деревьев и кустарников, растущих на ее поверхности. Ученые отмечают, что подобное неравномерное развитие искусственной и естественной природы может оказывать негативное влияние на окружающую среду.