Число погибших из-за снегопада в Японии выросло до шести Фото: REUTERS

Еще два человек в японской префектуре Ямагата стали жертвами сильнейшего снегопада, который обрушился на север и северо-запад государства в середине этой неделе. Общее число погибших из-за стихии, таким образом, увеличилось до шести человек, сообщает в субботу, 19 декабря, телекомпания TBS.

Сильные снегопады наблюдали на территории Японии со среды. В пятницу осадков стало значительно меньше, однако метеорологи предупредили, что они вновь наберут силу в ночь субботы.

Сильные снегопады наблюдали на территории Японии со среды. Фото: REUTERS

Сегодня спасатели нашли тела еще двух погибших из-за снегопада жителей префектуры. 65-летнюю женщину нашли в снегу на глубине 1,7 метра возле ее дома. Предполагается, что она пыталась очистить снег с крыш строения, упала и погибла. 87-летнего мужчину нашали вместе со снегоуборочной техникой около подсобного помещения.

Ранее сообщалось, что в Японии нашли тела еще четырех жертв разрушительной стихии. Жители японских префектур Ниигата и Акита начали обращаться в больницы с различными травмами, полученными из-за последствий рекордного снегопада в середине уходящей недели. За несколько дней на севере государства выпало 120 см или 1200 мм осадков, а это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений в Японии.