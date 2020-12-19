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Наука

Российский космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС

Павел Виноградов сообщил, что на борту станции нет никаких проблем
Ксения АНУФРИЕВА
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Российский космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС

Российский космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский космонавт Павел Виноградов не считает ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на Международной космической станции критичной. Он отметил, что на станции идет нормальная штатная работа.

- Никаких проблем на борту МКС нет, идет нормальная работа. Устранение утечки в рабочем режиме ведется уже достаточно долго. Ничего страшного, летаем полтора года, все замечательно, - объяснил Павел Виноградов в субботу, 19 декабря, в интервью изданию РИА Новости.

Напомним, что специалисты подмосковного Центра управления полетами несколько дней назад обратились к экипажу МКС, и попросили у них помочь выявить еще одно место утечки воздуха в российском модуле станции «Звезда». Инцидент был связан с тем, что на станции запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются.

Комментируя данную ситуацию, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой кислорода на Международной космической станции находится под контролем. Государственная корпорация готова направить в феврале на станцию дополнительные запасы кислорода, если потребуется.

Космонавт Павел Виноградов за свою карьеру совершил три полета, общая сложность которых составила 546 суток. Он также совершил три выхода в открытый космос суммарной длительностью свыше 38 часов.