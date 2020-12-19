Два человека погибли из-за тропического циклона «Вики» на Филиппинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два человека погибли, несколько сотен были вынуждены покинуть своих дома из-за последствий мощного тропического циклона «Вики» на Филиппинах. Стихия обрушилась на регион Центральные Висайи на юго-западе страны, пишет в субботу, 19 декабря, газета Philippine Daily Inquirer, ссылаясь на заявление местных властей.

В результате схода оползня после циклона в муниципалитете Махаплаг погибли две женщины. Проливные дожди и волны смыли около 80 жилых домов в районе города Лапу-Лапу. В целом циклон затронул примерно 300 жителей побережья, которые были эвакуированы в местную школу. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 1,5 тысячи человек, проживающих в регионе.

Синоптики обещают, что к вечеру погода улучшится. В прошлом месяце в результате тайфуна «Вамко» на Филиппинах погибли более 60 человек, не менее двадцати стали жертвами циклона «Ролли». В октябре из-за тайфуна «Молаве» в стране погибли 23 человека.