Собянин назвал сроки завершения острого этапа борьбы с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский мэр Сергей Собянин считает, что наиболее острый период борьбы с распространением коронавирусной инфекции должен закончиться через несколько месяцев. Такое мнение градоначальник выразил в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1" в субботу, 19 декабря.

- Я считаю, мы еще долго будем с эпидемией бороться, однако самый острый период через несколько месяцев должен закончиться. Самым сложным был даже не период, когда мы принимали решение по введению ограничений. Самым сложным было принять решение о снятии этих ограничений, - отметил Сергей Собянин.

Мэр российской столицы объяснил, что, когда в Москве вводились меры безопасности, основной целью была защита здоровья местного населения. А вот при снятии данных ограничений власти города брали на себя огромную ответственность.

Собянин подчеркнул, что не принимать решений об отмене тех или иных коронавирусных ограничений было нельзя.

- Когда мы видим, что пандемия пошли на спад, у нас есть возможность открыть целые сектора экономики, дать жителям возможность жить нормально, общаться. Надо было это сделать, - добавил градоначальник.

Как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что эпидемия коронавирусной инфекции на территории России может закончиться к весне или даже раньше.