Британец погиб в день рождения из-за глупой шутки приятелей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Великобритании Саймон Холдер погиб в свой день рождения из-за глупой шутки приятелей, с которыми отмечал праздник. Об этом в субботу, 19 декабря, пишет издание Daily Star.

В злополучный день англичанину исполнилось 30 лет. День рождения он решил отметить со своими друзьями на катере. Именно тогда и случилась трагедия: подвыпившие приятели Холдера решили ради шутки столкнуть его в воду.

Именинник легко выплыл из воды, однако при попытке забраться на катер он зацепился за гребной винт. Мужчину смогли вытащить только после того, как полностью остановили плавсредство.

Саймона Холдера немедленного госпитализировали в больницу с серьезными рваными ранами на ноге, однако врачи не смогли спасти ему жизнь: житель королевства умер от потери крови. Полицейские уже провели расследование данного происшествия и установили, что гибель Холдера произошла в результате несчастного случая.

Ранее трое жителей Латвии, изрядно выпив на дне рождения своего приятеля, украли индюка из вольера в парке развлечений, напоили бедную птицу водкой и хотели уехать вместе с ней на курорт в Юрмалу.