Причина смерти Льва Гурского: писатель-фантаст болел коронавирусом. Фото: страница Арбитмана в соцсетях

Умер Роман Арбитман, русский писатель-фантаст, более известный читателям под псевдонимом Лев Гурский. Писателя не стало в возрасте 58 лет из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook литературный критик Александр Архангельский. Он также назвал причину смерти Льва Гурского.

- От коронавируса погиб Роман Арбитман. Я не могу в это поверить. Да будет земля ему пухом, - написал критик.

Арбитман родился в 1962 года в Саратове. Под псевдонимом Лев Гурский он писал иронические детективные романы. С 1999 года он входил в жюри международной литературной премии в области фантастики имени братьев Стругацких «АБС — премия». Писатель публиковался под несколькими псевдонимами: Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров. Дебютировал как автор научно-фантастических рассказов, но также печатался в газетах как критик. По мотивам его романа «Перемена мест» в 1999 году был снят фильм "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского».