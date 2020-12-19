Глава «Вектора» рассказал о происхождении коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая коронавирусная инфекция не была создана людьми искусственным образом: она является результатом самой обычной эволюции в природе. Такое мнение в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1" выразил Ринат Максютов, генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор", ученые из которого разработали вакцину от коронавируса.

- Я считаю, что этот новый коронавирус не является техническим изобретением человека. Анализ всех геномов доказывает, что это всего лишь продукт, результат классической вирусной эволюции в природе, - объяснил эксперт.

Как сообщал сайт kp.ru, в качестве доказательства данной теории Ринат Максютов отметил, что ученые за последнее время обнаружили несколько коронавирусов, которые отличаются от COVID-19 лишь на один процент. Они спокойно циркулируют в природе, однако человека не заражают.