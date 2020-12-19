Пушков прокомментировал решение США закрыть генконсульства в России

Сенатор допустил, что ход госдепа США является сворачиванием отношений с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы Госдепа закрыть генконсульства в России, чтобы сэкономить бюджет.

"Экономия в 3,2 миллиона долларов — это смешно. <…> Это политическое решение", — написал Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сенатор допустил, что такой ход госдепа является "сворачиванием отношений с Россией".

"В США переходят к "ледяной войне" против России", — написал Пушков.

Напомним, что ранее Госдеп США сообщил о закрытии генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что "это часть усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Отмечено, что российская дипмиссия в Штатах продолжит работу и ее этот вопрос никак не коснется.

Госпдеп отметил, что закрытие дипмиссии в России сэкономит США 3,2 миллиона долларов в год, а решение обусловлено необходимостью оптимизировать работу американских диппредставительств в РФ.