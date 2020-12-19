Симптомы посткоронавирусного синдрома назвали врачи

Коронавирус способен спровоцировать депрессию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) перечислил симптомы, которые испытывают пациенты, переболевшие коронавирусом. Материал опубликован на официальном портале института.

Специалисты отметили, что после болезни человек испытывает усталость, может наблюдаться высокая температура, когнитивные нарушения, головная боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушение сна.

В документе сказано, что пациенты после болезни могут долгое время испытывать дискомфорт в животе, вызванный болями и коликами, тошноту, диарею и даже приобрести признаки анорексии.

Коронавирус способен спровоцировать депрессию и состояния близкие к паническим атакам.

Также пациенты жалуются на боли в груди после болезни.

Специалисты отмечают, что их список разработан для пациентов и тех, кто ухаживает за ними. В том числе и для квалифицированного медицинского персонала.

Ранее Александр Мясников отметил, что коронавирус останется с людьми навсегда. Он потеряет свою динамику и превратится в обычное сезонное заболевание.