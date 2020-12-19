«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя в системе

С проблемами столкнулись жители Москвы и других городов России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу система «ВКонтакте» дала сбой, но систему восстановили.

Ранее пользователи пожаловались на медленную загрузку данных и сбой в отправке сообщений. Технические неисправности зафиксированы сайтом Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

"У пользователей в течение нескольких минут могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу", - сказали в пресс-службе агентству РИА Новости.

Сбои в системе начались около 14.00 по Мск. По данным Downdetector, 81% пользователей социальной сети испытали проблемы с загрузкой сайта, 7% жалоб были связаны с отправлением сообщений, 11% не могли выполнить вход в свой аккаунт.

С проблемами столкнулись жители Москвы и других городов России.

Ранее в работе «ВКонтакте» уже наблюдались сбои. Так, летом 2020 года проблемы возникали в течении нескольких недель.