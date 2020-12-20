Коронавирус в Москве, последние новости на 20 декабря 2020 года: два бара могут закрыть из-за нарушений мер против COVID

Антиковидные комиссии проверяют точки общепита Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Москве на 20 декабря 2020 года.

По информации Оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Москве, за последние сутки в столице от инфекции избавились 5925 пациентов. Они прошли полный курс лечения, получили выписку из больницы и их тест на ковид показал отрицательный результат.

Однако есть и те, кто наоборот заболел (большинство людей находятся дома на амбулаторном лечении). На момент 20 декабря в Москве прибавилось 6459 инфицированных. По стране это самая большая цифра. На втором месте традиционно Питер (3754 заболевших), на третьем - Подмосковье (1514). Всего в России за минувшие 24 часа выявили 28 209 новых случаев covid-19. Речь идет о всех 85-ти регионах, которые есть в стране. При этом почти 20% пациентов не имели никаких клинических симптомов, в том числе кашля и температуры.

- В целом за прошедшую неделю (по сравнению с предыдущей) в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших, - добавили в Оперативном штабе.

На ИВЛ в Москве в настоящий момент находится 501 человек.

Как обычно, среди заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 45 лет. Вторая группа по численности - пациенты от 46 до 65 лет. Ещё меньше пенсионеров до 79 лет. Десять процентов от общего количества подхвативших ковид - дети.

В Оперштабе также напомнили, что горожанам 65+ следует соблюдать домашний режим. То же самое касается и жителей с хроническими заболеваниями.

Продолжаются проверки по соблюдению мер против коронавируса. На этот раз под санкции угодил бар «Квартира» в Пресненском районе. Его могут закрыть на три месяца. Накануне члены проверяющей комиссии вскрыли двери в заведение в первом часу ночи. Внутри вопреки правилами оказался полный зал гостей.

- Все факты нарушений были зафиксированы, - сообщили в пресс-службе Оперативного штаба. - Кроме этого, под нарушение попало и соседнее заведение «Никуда не едем».

Штрафы за такие нарушения нехилые. Юридическому лицу 300 тысяч руб. Если же был нанесен вред здоровью людей, то до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно официальной статистике, всего к 20 декабря 2020 года в России выявили 2 819 429 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксировано 50 347 летальных исходов, выздоровело 2 254 742 человека.