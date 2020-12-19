Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков сообщил, что у него наступила полная ремиссия после пересадки костного мозга, но впереди еще несколько месяцев терапии и восстановления.

"Сегодня +163 день со дня пересадки. ... Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит, донор работает и убивает все патогены", - написал он в своем Instagram.

Он отметил, что лечение продлится еще долгие месяцы, но результаты анализов, которые он получил сегодня «огромное облегчение».

Весной 2020 года Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией в острой форме. Летом он рассказал, что собирается делать пересадку костного мозга. А в начале декабря Тиньков сообщил о своем состоянии после трансплантации костного мозга. Он отметил, что врачи прогнозируют полное выздоровление на середину 2021 года.