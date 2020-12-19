Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего познакомиться с пандой

Путин осуществил желание мальчика из Тульской области. Фото: телеграм-канал МыВместе.

Президент России Владимир Путин исполнил заветное желание 10-летнего Александра Колясникова из Тульской области. Владимир Путин "снял его мечту" с «Елки желаний» на онлайн-марафоне #МЫВМЕСТЕ. Мальчик хотел познакомиться с живой пандой, и его мечта сбылась.

Саша приехал в Москву вместе с родителями и, под присмотром сотрудников Московского зоопарка, встретился с пандой. Также мальчику рассказали, как проходит день животных и как за ними ухаживают. А еще Сашу пустили в специальную зону для проведения тренингов, закрытую для обычных посетителей.

«Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», – рассказал о своих впечатлениями мальчик.

В момент экскурсии Саше и его родителям позвонил Владимир Путин и поздравил с наступающими новогодними праздниками.

Напомним, «Елка желаний» традиционно проходит в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом». Ранее Владимир Путин пообещал волонтерам подумать над тем, как поздравить детей российских медиков, работающих в «красной зоне».