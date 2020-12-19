Рогозин назвал дату первого запуска российского корабля для полетов к Луне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первый испытательный запуск нового российского космического корабля "Орел" в беспилотном режиме на ракете "Ангара" запланирован на 15 декабря 2023 года.

Глава "Роскосмоса" посетил предприятие "Полет", на котором с 2023 года собираются запустить серийное производство ракет "Ангара", сообщает РИА Новости.

Первоначальный проект запуска "Орла" был закрыт. Его запуск планировался на ракете "Русь-М" с космодрома Восточный, но позже было принято решение пересадить его на ракету "Ангара".

Новый российский космический корабль "Орел" ранее назывался "Федерация". Проект ведется с 2009 года.

Его испытательный запуск запланирован на конец 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

В планах «Роскосмоса» организовать сначала беспилотный запуск, а спустя год сделать его пилотируемым.