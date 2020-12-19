Рогозин пообещал, что все проблемы на МКС будут устранены в скором времени

Рогозин отметил, что запасов кислорода у космонавтов на МКС достаточно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал, что все проблемы на МКС, вызванные утечкой, будут устранены в скором времени.

"Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. И мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура. Запас кислорода в нем есть", - передает ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что некоторым модулям МКС уже «на пенсию пора».

Ранее космонавты МКС сообщили на Землю, что ими была найдена небольшая трещина, которая может являться причиной утечки воздуха на космической станции. Они совершили выход в космос и отметили, что со стороны найденного возможного места "проблемы" явных повреждений не обнаружено. В данный момент ведутся работы по устранению утечки.