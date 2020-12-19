Путин лично поздравил мальчика из Тульской области с исполнением заветной мечты

Президент России Владимир Путин позвонил 10-летнему мальчику из Тульской области в момент его экскурсии по московскому зоопарку. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин позвонил 10-летнему мальчику из Тульской области в момент его экскурсии по московскому зоопарку. Президент исполнил заветную мечту Саши Колясникова, который давно хотел увидеть панду.

«Владимир Путин по телефону пообщался с 10-летним Александром Колясниковым из Тульской области, который благодаря участию главы государства во Всероссийской акции «Ёлка желаний» вместе с родителями посетил Московский зоопарк», - сказано на сайте Кремля.

Сотрудники зоопарка встретили Сашу и его родителей и провели в тренировочную зону, куда обычным посетителям вход воспрещен. Мальчик встретился с пандой и получил возможность создать вместе с ней рисунок на футболке.

«Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», – рассказал мальчик.