Британские ученые подтвердили высокий темп распространения нового штамма коронавируса

Британские ученые подтвердили высокий темп распространения нового типа COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач Англии профессор Крис Уитти, сообщил 19 декабря, что новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью и требует от людей еще большей осторожности.

Прогнозируется быстрый рост количества новых заражений на юго-востоке Англии, сообщает британский портал Metro.

«Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания», — сказал врач.

Уитти отметил, что пока нет данных о высокой смертности от нового подтипа коронавируса, но ученые проводят срочные исследования.

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что по предварительным данным новый тип инфекции может быть на 70% заразнее.

Ранее глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, способный распространяется быстрее быстрее своего предшественника.

При этом в стране стартовала вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech.