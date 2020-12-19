Трамп вновь заявил, что Байден проиграл выборы президента в США

Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы в США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его противник демократ Джозеф Байден проиграл президентские выборы в США.

"Он не выигрывал выборы. Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что 3 ноября в США прошли президентские выборы. После подсчета голосов а Пенсильвании их лидером стал Джо Байден. Не смотря на это Трамп объявил себя победителем, а его штаб подал иски в суды штатов, усомнившись в подлинности голосов, отданных за Байдена.

Ранее некие приближенные Трампа заявили, что президент якобы устроил «чертову истерику» и заявил, что в день инаугурации Байдена вывести его из Белого дома можно будет только спустив по лестнице под руки.