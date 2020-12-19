В Тбилиси задержан вооруженный мужчина угрожавший взорвать гранату в жилом доме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тбилиси вооруженный мужчина угрожал взорвать гранату в одном из жилых домов.

"В жилом корпусе одного из районов Тбилиси находится вооруженный мужчина, который грозится взорвать гранату. Предположительно, дело касается семейного конфликта", - сообщает телекомпания "Рустави 2".

Полиция задержала злоумышленника. Переговоры с между МВД и задержанным длились более двух часов. Отмечено, что прилегающая территория к дому, где находился преступник, перекрыта.

В МВД Грузии заявили журналистам, что детальную информацию о произошедшем опубликуют чуть позже.

Осенью в столице Грузии злоумышленники захватили отделение банка. В заложниках оказались более пятидесяти человек. Правоохранителям удалось провести операцию и вывести из здания банка всех людей. Никто не пострадал. Все преступники были арестованы.