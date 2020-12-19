Трамп заявил, что за масштабной хакерской атакой на США может стоять Китай. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Пентагон мог преувеличить масштабы хакерской атаки на компьютерные системы американского правительства, и за ней мог стоять Китай.

"Россия, Россия, Россия - это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)", - написал Трамп.

Трамп отметил, что хакерские атаки могли быть совершены и во время президентских выборов в США. Президент напомнил свою версию: что выборы выиграл именно он, но машины для голосования подверглись взлому.

В своем сообщении Трамп отметил аккаунты директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа и госсекретаря Майкла Помпео, которые ранее высказывали мнение о том, что к хакерским атакам на прямую имеет отношение Россия.

Ранее в конгрессе США пообещали создать закон против российских хакеров.