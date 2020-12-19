Пентагон приступил к выводу военных США из Сомали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После распоряжения президента США Дональда Трампа, Пентагон приступил к выводу военных США из Сомали.

Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

Переброска военных осуществляется на другие базы в Восточной Африке.

Генерал Стивен Таунсенд распространил заявление о том, что Вашингтон "не уходит" из региона и готов продолжать взаимодействие с "партнерами в Африке", в том числе в борьбе с экстремистскими группировками.

Ранее Пентагон сообщил, что президент Дональд Трамп приказал вывести почти все войска США из Сомали к началу грядущего года. Согласно оценкам телеканала CNN, в Сомали находится около 700 американских военных. Вооруженные силы Соединенных Штатов в Сомали осуществляют контроль за порядком и борются с международными террористическими группировками. Также ими производится подготовка сомалийских солдат.