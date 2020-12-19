В больнице в Астрахани произошел хлопок в хранилище кислородных баллонов

Спасатели отметили, что оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В больнице для больных коронавирусной инфекцией Астрахани раздался хлопок в хранилище кислородных баллонов.

Как сообщает МЧС, пострадал один сотрудник.

«Сегодня в 20.49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги», - сказано в сообщении.

В больницу были направлены пожарные и спасатели. Эвакуация из зданий больницы не проводилась.

По информации министерства здравоохранения Астраханской области в отделении находятся 150 пациентов, из которых 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

Спасатели отметили, что оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало.

Пациенты продолжают получать необходимую для лечения медицинскую помощь.

Ранее в Челябинске в одной из больниц произошел взрыв кислородного баллона, вызвавший пожар. Спасатели эвакуировали из здания больницы всех пациентов.