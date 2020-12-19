В больнице в Астрахани произошел хлопок в хранилище кислородных баллонов

Спасатели отметили, что оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало.
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В больнице для больных коронавирусной инфекцией Астрахани раздался хлопок в хранилище кислородных баллонов.
Как сообщает МЧС, пострадал один сотрудник.
«Сегодня в 20.49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги», - сказано в сообщении.
В больницу были направлены пожарные и спасатели. Эвакуация из зданий больницы не проводилась.
По информации министерства здравоохранения Астраханской области в отделении находятся 150 пациентов, из которых 11 подключены к аппаратам ИВЛ.
Спасатели отметили, что оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало.
Пациенты продолжают получать необходимую для лечения медицинскую помощь.
Ранее в Челябинске в одной из больниц произошел взрыв кислородного баллона, вызвавший пожар. Спасатели эвакуировали из здания больницы всех пациентов.