Обаму обвинили в «унижении» Евросоюза

В своих мемуарах Обама "унизил" Евросоюз.
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Экс-президент США Барак Обама "унизил" Европейский союз, указав на "неразрешимые противоречия" блока в своих мемуарах "Земля обетованная".
В книге сказано, что выход Великобритании из союза оказался беспрецедентным ударом по имиджу Брюсселя. К этому прибавился и спор вокруг пандемии, от чего ситуация в Евросоюзе стала еще печальнее.
"Остающийся все еще одним из влиятельнейших голосов в большой политике, словно всадил нож в тело Евросоюза своей "убийственной оценкой", - говорится в статье Express.
Обама пишет, что греческий долговой кризис «был такой же геополитической проблемой, как и вопросом мировых финансов».
Он отметил, что Греция не могла повлиять на сложившуюся ситуацию. Из-за членства в Евросоюзе властям не хватало гибкости в денежно-кредитной политике.
При этом Франция и Германия понесли финансовые потери, из-за необходимости помогать Греции.
В статье издания сказано, что «шрамы ЕС видны даже сегодня» и на них продолжают оказывать не малое влияние и споры членов ЕС вокруг коронавируса.
В начале осени Барак Обама сообщал, что после президентских выборов намерен выпустить в свет свои мемуары. Сразу после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года, бывший американский президент Барак Обама выпустит в свет свои мемуары, в которых он расскажет каково быть президентом США, о врагах американский нации, и о том, как заставить демократию работать на всех.