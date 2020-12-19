Обаму обвинили в «унижении» Евросоюза

В своих мемуарах Обама "унизил" Евросоюз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент США Барак Обама "унизил" Европейский союз, указав на "неразрешимые противоречия" блока в своих мемуарах "Земля обетованная".

В книге сказано, что выход Великобритании из союза оказался беспрецедентным ударом по имиджу Брюсселя. К этому прибавился и спор вокруг пандемии, от чего ситуация в Евросоюзе стала еще печальнее.

"Остающийся все еще одним из влиятельнейших голосов в большой политике, словно всадил нож в тело Евросоюза своей "убийственной оценкой", - говорится в статье Express.

Обама пишет, что греческий долговой кризис «был такой же геополитической проблемой, как и вопросом мировых финансов».

Он отметил, что Греция не могла повлиять на сложившуюся ситуацию. Из-за членства в Евросоюзе властям не хватало гибкости в денежно-кредитной политике.

При этом Франция и Германия понесли финансовые потери, из-за необходимости помогать Греции.

В статье издания сказано, что «шрамы ЕС видны даже сегодня» и на них продолжают оказывать не малое влияние и споры членов ЕС вокруг коронавируса.

В начале осени Барак Обама сообщал, что после президентских выборов намерен выпустить в свет свои мемуары. Сразу после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года, бывший американский президент Барак Обама выпустит в свет свои мемуары, в которых он расскажет каково быть президентом США, о врагах американский нации, и о том, как заставить демократию работать на всех.