Ученые выявили необычную способность коронавируса

Ученые выявили общее свойство коронавируса и ВИЧ Фото: REUTERS

Необычную способность коронавируса благодаря серии экспериментов выявили исследователи из Массачусетского технологического института. Ученые пришли к выводу, что небольшие фрагменты генома SARS-CoV-2 способны встраиваться в геном человека, как ВИЧ. Результаты этой работы опубликованы на портале BioRxiv.

Специалисты включили в человеческие клетки ген обратной транскриптазы (ОТ) — фермента, который превращает РНК в ДНК, — и культивировали получившиеся клетки с новым коронавирусом COVID-19. Причем в некоторых своих опытах они использовали ген ОТ из ВИЧ.Авторы исследования также предоставили ген обратной транскриптазы с использованием последовательностей человеческого ДНК, под названием LINE-1, которые являются остатками древних ретровирусных инфекций. В результате клетки, вырабатывающие разные формы фермента, преобразовали некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 в ДНК и интегрировались в хромосомы человека.

Ученые говорят, что это объясняет, почему ПЦР-тест может дать положительный результат у тех, кто уже переболел «ковидом» и больше не заразен. Однако, по их словам, такая способность коронавируса нуждается в дальнейшем изучении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Британии обнаружили новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным.