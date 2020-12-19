Кудрин вылечился от коронавируса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что вылечился от коронавируса – накануне он получил уже второй отрицательный тест на COVID-19, но все еще продолжает работать дистанционно. Он также поблагодарил всех за теплые слова и поддержку.

«Вчера получил второй отрицательный тест. Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя», - написал Алексей Кудрин на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, председатель Счетной палаты в начале декабря сообщил, что заразился коронавирусом, и что тест это подтвердил. Тогда Кудрин отметил, что чувствует себя «сносно», и сообщил, что ушел на самоизоляцию на время лечения.

Стоит отметить, что Кудрин объявил о своем заболевании через несколько дней после выступления на «Общероссийском гражданском форуме – 2020», где он сделал весьма пессимистичные прогнозы для экономики страны.