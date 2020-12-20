Зеленский заявил, что украинцам невозможно объяснить отказ от российской вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не понимают, почему они должны отказываться от получения российской вакцины от коронавируса, если Евросоюз и Соединенные Штаты не поставляют Киеву свои препараты, а объяснить им это невозможно.

С таким заявлением лидер Незалежной выступил в интервью газете New York Times, добавив, что он готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Киев заявил, что не станет приобретать российскую вакцину от коронавируса, лучше закупит в Евросоюзе или США.

Между тем, ранее сообщалось, что Россия готова помочь Украине с вакциной против COVID-19, производить препарат на ее территории и подать документы на регистрацию «Спутник V» в Незалежной. Сообщалось также, что выпускать российскую вакцину на украинской территории может фармацевтическая компания «Биолек» в Харькове. Ее производственные мощности соответствуют всем международным требованиям.