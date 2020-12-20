В центре Киева загорелась главная новогодняя ёлка страны

Главная елка Украины загорелась после торжественного зажжения гирлянд Фото: Кадр видео

Вечером в субботу, 19 декабря, на Софийской площади в центре Киева торжественно зажгли главную новогоднюю елку Украины. Однако не обошлось без происшествий: через несколько мгновений после того, как включились лампочки ее гирлянд, и елка засияла разноцветными огнями, начался салют и настоящим пламенем вспыхнул декоративный бант на праздничном дереве.

Как сообщает издание «Страна.ua», один из залпов «почему-то был направлен не в небо, а вниз, на головы людей», собравшихся на площади понаблюдать, как загорится елка.

К счастью, никто не пострадал, а небольшой пожар очень быстро потушили стоявшие неподалеку от очага возгорания мужчины: они успели сбегать за огнетушителями в ближайший «домик», где продавали глинтвейн.

Издание отмечает, что церемония открытия главной елки страны должна была начаться в 19:00 по киевскому времени (20:00 мск), однако все очень затянулось, и пришедшим к этому времени горожанам пришлось ждать на морозе почти 40 минут, пока включатся гирлянды. Люди замерзли, и некоторые шутили, что если елка сейчас не загорится, «мы зажжем ее сами».